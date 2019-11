Na TVI, Ângelo Rodrigues participou ainda em "Casos da Vida: Pelas Próprias Mãos" e na novela "Deixa que Te Leve". Em 2010, o ator mudou-se para a SIC, para a novela "Laços de Sangue". "Rosa Fogo", "Sol de Inverno", "Mar Salgado", "Poderosas" e "Amor Maior" foram outros dos projetos do ator na estação.

Em 2017, Ângelo Rodrigues participou em "Ministério do Tempo", série da RTP1. No ano seguinte, fez parte do elenco de "Vidas Opostas". Este ano, o portuense deu corpo a Bruno Garcia na série "Golpe de Sorte".

O ator também já abraçou alguns projetos no grande ecrã. "A Esperança Está Onde Menos Se Espera", "A Bela e o Paparazzo", "O que Há de Novo no Amor?" e "Linhas de Sangue" foram alguns dos filmes em que participou.

Além da representação, Ângelo Rodrigues tem apostado numa carreira no mundo da música. Em 2012, o ator lançou o disco "Angel-O" e, no início de 2019, apresentou o projeto "OX". "Euforia", com Maro, "Despedida", com NBC, e "Sóbrio", com Ace, foram alguns dos singles.