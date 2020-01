Ângelo Rodrigues foi o convidado da emissão desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. Na entrevista a Joana Marques, Ana Galvão e Carla Rocha, o ator revelou que o documentário sobre a sua recuperação vai estrear ainda no primeiro semestre de 2020.

"Estou a preparar um documentário e pretendo contar aí toda a jornada (...) todo este processo que aconteceu. Houve uma entrevista que fiz entretanto que saiu um pouco dos planos do que estávamos a tentar fazer", contou Ângelo Rodrigues.

Na entrevista no programa das manhãs da Rádio Renascença, o ator frisou ainda que no documentário da SIC estará "toda a verdade", "todo o caso".

Veja a entrevista: