Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco vão atuar na próxima edição dos MTV VMAs 2022, no dia 28 de agosto, domingo, com transmissão em direto e exclusivo para todo o mundo através da MTV. Em Portugal, a emissão da cerimónia que decorre no Prudential Center, em Nova Jérsia, arranca às 23h30.

Anitta prepara-se para fazer a sua estreia no palco principal dos VMAs com a apresentação, pela primeira vez em televisão, do seu novo single, "Envolver", que já mereceu à superestrela brasileira a certificação do Guiness Book of World Records enquanto primeira artista latina a solo a atingir o primeiro lugar do Spotify. A cantora também está na corrida pelo seu primeiro Moon Person na categoria Best Latin, sendo a primeira artista brasileira nomeada para este prémio.

créditos: AFP

J Balvin está de volta ao palco dos VMAs com a estreia global e em televisão de "Nivel de Perreo", com Ryan Castro. Esta atuação marca o regresso do colombiano desde a sua apresentação em palco com Bad Bunny no tema "Que Pretendes", em 2019. Nomeado 13 vezes e com cinco vitórias, está à procura do seu sexto Moon Person em Best Latin (In Da Getto com Skrillex), que o coroaria como o artista latino mais premiado da história destes prémios.

Juntos, Marshmello e Khalid vão assumir o palco da MTV com uma atuação (estreia mundial em televisão) da nova colaboração, "Numb". Marshmello – cinco vezes indicado aos VMAs – atuará assim, pela primeira vez, no palco principal dos VMAs, pouco tempo depois de ter sido o cabeça de cartaz do Isle of MTV Malta 2022. Já Khalid volta ao palco dos VMAs pela primeira vez desde a sua estreia em 2017, com Logic e Alessia Cara no tema "1-800-273-8255", ano em que também levou para casa o prémio de Best New Artist.

Quem também está de volta, pela primeira vez desde 2018, são os Panic! At The Disco com a apresentação em primeira-mão do seu novo single, "Middle of a Breakup", o primeiro tema do próximo álbum da banda, "Viva Las Vengeance". Nove vezes nomeados, e vencedor do Video of the Year em 2006, os norte-americanos estão também na corrida por Alternative Video nesta edição, sendo a sua primeira nomeação nesta categoria.

Jack Harlow, Kendrick Lamar, Lil Nas X, Doja Cat e Harry Styles são os artistas mais nomeados na edição deste ano dos prémios, seguindo-se Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd entre os grandes nomes da noite.

A votação nas 22 categorias de género neutro já está a decorrer em vote.mtv.com até ao dia 19 de agosto, sexta-feira. Já a votação para Best New Artist permanecerá ativa até ao dia do evento. As nomeações para as categorias sociais, incluindo Group of the Year e Song of Summer serão anunciadas numa data posterior.