A série "Tu" ("You", no título original) já tem data de regresso à Netflix: a segunda temporada da produção com Penn Badgley e Ambyr Childers estreia no dia 26 de dezembro, anunciou o serviço de streaming esta segunda-feira, dia 11 de novembro.

A última vez que vimos Joe (Penn Badgley), o seu passado encontrou-o através da sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers) - uma mulher determinada a dar-lhe uma lição. "A segunda temporada vê Joe em fuga de Candace - trocando a cidade de Nova Iorque por Los Angeles. Ele acabou de sair de uma intensa relação que acabou com um homicídio", avança a Netflix.

"A última coisa que espera é conhecer uma nova mulher, mas ele está a apaixonar-se outra vez - por uma mulher chamada Love (Victoria Pedretti). Estará a história a repetir-se? Ou será que desta vez é a sério? Joe é louco o suficiente para arriscar e descobrir", questiona o serviço de streaming em comunicado.

James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves) e Chris D’Elia (Henderson) também vão fazer parte do elenco da segunda temporada da série desenvolvida por Sera Gamble e Greg Berlanti com base no livro de Caroline Kepnes.