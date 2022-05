"Magpie Murders", série que mergulha no território do crime clássico, é a nova aposta do AXN. Inspirada no best-seller de Anthony Horowitz, a primeira temporada centra-se em Susan Ryelan (Leslie Manville), uma editora de livros que trabalha sobretudo com o autor Alan Conway (Tim McMullan), conhecido pelo seu best-seller Detetive Atticus Pünd e também pelo seu caráter singular.

"Enquanto trabalham a todo o gás para o lançamento do mais recente livro de Conway, supostamente o último da saga, Susan apercebe-se de que o manuscrito não está terminado. À procura de resposta, Susan descobre também que Alan está morto. Depois do choque, percebe que o manuscrito inacabado que tem consigo pode ser a resposta para a morte de Conway e o assassinato descrito pode ser mais real do que fictício", adianta o canal.

Ao longo dos episódio, os espectadores vão ser confrontados com duas histórias numa só (duas investigações paralelas): uma em 1955 e outra atual.