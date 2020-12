Durante as galas do "The Voice Portugal", António Zambujo brincou com a roupa usada por Aurea. Depois de a cantora ter usado um visual que deu que falar, o cantor comentou o vestido da colega, relembrando um 'meme' da página "Insónias em Carvão".

"O Pedro Abrunhosa na semana passada saía por cima, esta semana sai por baixo", disse o músico.

Na emissão desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, do "5 para a meia-noite", António Zambujo recordou o momento e lamentou as repercussões mediáticas da brincadeira que fez com a Aurea. "Coitada, até foi capa do Record. É horrível. Essa foi uma das coisas que não devia ter feito, não devia ter dito. Já esclareci, já está resolvido e não volto a dizer", frisou.

Na conversa com Inês Lopes Gonçalves, o artista contou ainda que não está sempre a "policiar-se". "Se tivesse, não teria dito", sublinhou.

