A ronda de "Provas Cegas" aproxima-se do fim.

Na emissão deste domingo, dia 15 de outubro, do "The Voice Portugal", Gonçalo Gomes teve a missão de abrir o palco. No programa de talentos da RTP1, o concorrente interpretou o tema "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, e conquistou o mentor António Zambujo,

"Tens uma voz espetacular, cantas muito bem e só preciso que te lembres de uma coisa daqui para a frente: estás no The Voice', o 'The Voice' não é um programa de imitações", frisou o cantor no final da atuação.

"Ouvimos um bocadinho do Gonçalo, mas senti que era um bocadinho tarde para sentir o Gonçalo", acrescentou Fernando Daniel.

Veja aqui o vídeo.