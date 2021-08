A série que continua a história dos filmes "Karaté Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal) tornou-se um gigantesco um fenómeno de audiências com a mudança do YouTube para a Netflix e o serviço de streaming vai continuar a apostar em "Cobra Kai".

Esta quarta-feira, dia 5 de agosto, nas redes sociais, a plataforma anunciou que a quarta temporada da série se estreia no final do ano, a 4 de dezembro.

"Apertem os quimonos, a batalha pela alma do Valley aproxima-se", revelou a Netflix.

Veja o teaser:

A história de "Cobra Kai" decorre 30 anos após os acontecimentos no Campeonato de Karaté de All Valley, em 1984. "O agora bem-sucedido Daniel LaRusso (Ralph Macchio) sente dificuldades em encontrar um equilíbrio na sua vida sem a orientação do Sr. Miyagi e tem de enfrentar o seu antigo adversário, o arruinado Johnny Lawrence (William Zabka), que procura redimir-se ao reabrir o infame dojo Cobra Kai", resume a Netflix.