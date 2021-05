A Apple TV+ revelou esta segunda-feira, dia 17 de maio, o trailer de "The Me You Can’t See", a série documental criada e produzida por Oprah Winfrey e pelo príncipe Harry. A primeira temporada estreia-se a 21 de maio no serviço de streaming.

"Na série, Oprah Winfrey e o Príncipe Harry vão conversar abertamente com os seus convidados sobre saúde mental e bem-estar emocional, e partilhar as suas próprias experiências e problemas. A série, em que rostos conhecidos e anónimos de todo o mundo vão conversar sobre os desafios da saúde mental e do bem-estar emocional, irá tentar acabar com o estigma do tema que é tão mal compreendido", frisa a Apple TV+ em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Asif Kapadia, responsável pelos documentários “Senna”, “Amy” e “Diego Maradona”, é um dos realizadores da série. Ao seu lado está Dawn Porter, que realizou "The Way I See It".

Lady Gaga, Glenn Close, Chef Rashad, Hussain Manawer e Ginny Fuchs serão alguns dos convidados da primeira temporada.

Veja o trailer: