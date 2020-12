"Aquele Beijo", novela assinada por Miguel Falabella, estreia-se em Portugal a 11 de janeiro, às 18h50, na Globo.

A produção é protagonizada por Giovanna Antonelli e Ricardo Pereira, contando ainda com a participação de Marina Mota, Maria Vieira, Bruna Marquezine, Sheron Menezzes, Diogo Vilela, Raoni Carneiro, Claudia Jimenez, Maria Zilda e Elizângela.

"Uma comédia romântica com um olhar particular sobre a vida. Uma novela onde o humor impera, mesmo nos piores momentos dos personagens. Uma história alegre, que observa o ser humano com afeto, ainda que ele não seja perfeito. Este é o mote de ‘Aquele Beijo’", explica o canal em comunicado, acrescentando que a "trama conduz o público a uma viagem pelos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, mostrando que a graça do mundo está, precisamente, nas diferenças".

Em "Aquele Beijo", a romântica Cláudia (Giovanna Antonelli) sonha com um casamento de sonho, com tudo aquilo que tem direito. "Ela foi criada na casa de Maruschka (Marília Pêra) e Alberto (Herson Capri), os patrões da sua mãe, Regina (Nívea Maria). Cresceu ao lado de Rubinho (Victor Pecoraro), filho dos patrões, e a paixão entre ambos foi inevitável, mesmo sem o aval dos pais dele. Mas enquanto Claudia alimenta o sonho de casar-se na igreja, Rubinho foge do compromisso com todas as desculpas possíveis e imagináveis. Com uma relação morna e sem um objetivo comum à vista, Claudia acaba por ver a sua vida mudar por completo durante uma viagem de trabalho. No aeroporto rumo a Cartagena (Colômbia), a designer conhece Vicente (Ricardo Pereira), um jovem advogado que dedicou a sua vida aos estudos", resume a Globo.