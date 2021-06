"Ela não lia música, mas mesmo assim tocava com uma pianista, aprendeu de ouvido a tocar piano e era capaz de criar alguns acordes que a maioria os músicos não conseguiriam sequer compreender. Há uma razão pela qual ela era ouvida por pessoas de todo o mundo e todas se identificavam. Há algo que ela faz com a música que mais ninguém consegue", explica ao SAPO Mag a atriz e cantora Cynthia Erivo, que interpreta Aretha Franklin na nova série do National Geographic com estreia no Disney+ "Genius: Aretha".

“Genius” é a série de antologia da National Geographic, que recria as histórias de algumas das mais brilhantes mentes mundiais e os seus extraordinários feitos, não deixando de parte as suas relações pessoais

A terceira temporada, que esta sexta-feira se estreia no serviço de streaming Disney+ explora o génio musical e a carreira de Aretha Franklin, bem como o impacto e a influência duradoura que teve na música e na cultura em todo o mundo.

Aretha Franklin foi um prodígio do gospel, uma defensora dos direitos civis, considerada de forma unânime como a maior cantora dos últimos 50 anos. “Genius: Aretha” é a primeira série autorizada sobre a vida da Rainha do Soul.

Sem saber ler música, Aretha aprendeu a tocar piano sozinha e aos 12 anos de idade, começou a gravar músicas e a cantar nas digressões de gospel com o seu pai. Assinou o seu primeiro contrato com a Columbia Records aos 18 anos de idade. Em 1966, mudou-se para a Atlantic Records, onde gravou muitos dos seus temas icónicos. Em 1979, começou uma amizade e uma parceria de 40 anos com Clive Davis, produtor de inúmeros sucessos musicais, incluindo a canção com mais sucesso e mais vendida da sua carreira, "I Knew You Were Waiting (For Me)", um dueto com George Michael.

A lendária cantora teve mais de 75 milhões de discos vendidos globalmente durante a sua carreira e a sua voz foi considerada um "recurso natural" pelo estado norte-americano onde nasceu, Michigan.

Entre outros atores, o elenco da série de ficção conta com Cynthia Erivo, vencedora de um Emmy, um Tony e um Grammy e nomeada ao Óscar de Melhor Atriz pela sua interpretação no filme "Harriet", e com Courtney B. Vance ("American Crime Story: O Caso de O.J") no papel do pai da cantora.

A série passa por muitos dos grandes sucessos musicais de Aretha como “I Never Loved a Man (The Way I Love You),” “Chain of Fools,” “Don’t Play That Song” e “Save Me.” Fazem parte da série as atuações de Aretha de “I Knew You Were Waiting for Me,” “Freeway of Love” e “Sisters Are Doin’ It for Themselves.”

"Genius: Aretha" chega esta sexta-feira ao Disney+.