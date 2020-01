"5 dias por semana" é a nova aposta do Porto Canal e foi apresentada esta terça-feira, dia 21 de janeiro, no Showroom da Altice, em Lisboa. Com estreia marcada para esta terça-feira, às 23h30, "Glitter Late Night" é a primeira aposta do canal, com apoio da Altice.

O talk show será apresentado por Carina Caldeira, que semanalmente irá receber um convidado na sua sala de estar, instalada no Showroom da Altice. "É um programa arriscado, polémico e divertido", frisou a apresentadora ao SAPO Mag.

"Vamos fazer algo completamente diferente e divertido. Acho que é uma grande conquista termos conseguido, com a ajuda da Altice, fazer um programa desde Lisboa e aqui neste estúdio. Esse era um desafio e já foi cumprido. Agora é garantir boas audiências e bons números", acrescentou.

A primeira convidada a sentar-se no sofá do late-night do Porto Canal será Rita Pereira. "Acho que com os convidados que já temos agendados, vai correr muito bem", sublinhou Carina Caldeira.