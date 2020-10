A quarta parte de "As Arrepiantes Aventuras de Sabrina" chega à Netflix no fim do ano, a 31 de dezembro. Além de confirmar a data de estreia, o serviço de streaming revelou o primeiro teaser dos novos episódios.

Veja o teaser:

A série revisita a história de "Sabrina, a Bruxinha Adolescente", mas numa versão sombria que percorre os caminhos do terror, do oculto e, obviamente, da bruxaria.

"Na terceira temporada, Sabrina recupera dos acontecimentos perturbadores da temporada anterior: apesar de ter derrotado Lúcifer, o seu pai, o Senhor das Trevas permanece encurralado no corpo de Nicholas Scratch, o seu adorado namorado. Sabrina não consegue lidar com o facto de Nick ter feito o derradeiro sacrifício e estar a sofrer nas chamas do Inferno, sob o olhar atento da Madame Satã", recorda a Netflix.