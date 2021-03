Todos os meses, o "The Voice Global", canal no Youtube que reúne vídeos das várias edições do programa de talentos, destaca as melhores atuações do mês. Esta semana, a conta reuniu cinco das melhores atuações de março do "The Voice Kids".

Simão Oliveira é um dos protagonistas do vídeo "As vozes maduras que chocaram os mentores do 'The Voice Kids'". No programa de talentos, o jovem português interpretou o tema "O Fado Mora em Lisboa".

A produção do programa destaca ainda as atuações de Sefidin (Alemanha), Hayley (Reino Unido), Edgar (Espanha) e Johanes Zibran (Indonésia).

Veja aqui o vídeo.