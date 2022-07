A saga James Bond vão passar a fazer parte em exclusivo da oferta do catálogo nacional da Prime Video, anunciou a plataforma esta terça-feira.

Todos os 25 filmes ficam disponíveis a partir de 14 de julho sem custo adicional para os subscritores, incluindo o mais recente, "007: Sem Tempo Para Morrer".

A despedida de Daniel Craig como Bond foi o quarto filme com mais sucesso nas bilheteiras em 2021, arrecadando mais de 700 milhões de dólares em todo o mundo, além de cinco nomeações para os prémios BAFTA e três para Óscares.

Além dos filmes desde 1962, onde se destacam títulos icónicos como "007 - Ordem para Matar" ("From Russia With Love") ou "007 - Contra Goldfinger", ficarão disponíveis documentários como "Bond Girls Are Forever" ou "Everything or Nothing".

A entrada destes filmes na Prime Video é a consequência da compra do lendário estúdio de Hollywood Metro Goldwyn Mayer (MGM) em maio de 2021 pela Amazon, concluída em março deste ano por 8,45 mil milhões de dólares.