A emissão deste domingo, dia 13 de dezembro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" foi a última do ano, revelou Ricardo Araújo Pereira durante o programa da SIC.

"Como este é o nosso último programa do ano, gostaríamos de deixar aqui uma sugestão para a noite de Natal", explicou o humorista.

Para a despedida da segunda temporada do programa de humor ("Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga"), a equipa simulou como será uma ceia de Natal em segurança. A segunda parte do formato contou com uma entrevista ao candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves.

O formato das noites de domingo da estação de Paço de Arcos deverá regressar ao pequeno ecrã no início do próximo ano.