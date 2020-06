No início da semana, Samantha Marie Ware, conhecida por ter feito parte do elenco de "Glee", confessou que Lea Michele fez da sua estreia em televisão um "inferno". A atriz fez a revelação depois da colega se ter manifestado nas redes sociais sobre a morte do afro-americano George Floyd.

"George Floyd não merecia isto. Este não foi um incidente isolado e isto tem de acabar #BlackLivesMatter", escreveu Lea Michele nas redes sociais no fim de semana passado. Em resposta à publicação da colega no Twitter, Samantha Marie Ware reagiu com "risos". "A rir muito. Lembras-te de quando fizeste do meu primeiro trabalho na televisão um inferno? Porque nunca me vou esquecer. Acho que disseste a toda a gente, se tivesses a oportunidade, 'ca***** na minha peruca’, entre outras pequenas agressões traumáticas que me fizeram questionar sobre a minha carreira em Hollywood", escreveu a atriz.