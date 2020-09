A atriz Sofia Alves é "a nova estrela da SIC", anunciou o canal na manhã desta terça-feira, dia 1 de setembro, durante o programa "Casa Feliz". Em conversa com João Baião e Diana Chaves, a atriz confessou que a SIC está a preparar "um novelão".

"É o papel da minha vida", admitiu a atriz na entrevista no talk show "Casa Feliz".

Sofia Alves confirmou ainda que foi convidada por Daniel Oliveira. "Consegue ser muito muito persistente", revelou.

"Jornalistas" (SIC), "A Banqueira do Povo" (RTP1) e "Olhos de Água", "Flor do Mar", "Remédio Santo" e "Destinos Cruzados", na TVI, foram alguns dos trabalhos da atriz no pequeno ecrã.