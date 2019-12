Esta terça-feira, dia 24 de dezembro, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes conduziram uma emissão especial de "Você na TV". A apresentadora esteve em direto do Porto e de Barcelos, enquanto o anfitrião do programa das manhãs da TVI esteve no Alto Alentejo.

Segundo os dados preliminares divulgados pela GfK/CAEM, a emissão especial do talk show da TVI foi o programa mais visto durante a manhã na véspera de Natal. No total, "Você na TV" conquistou 18,8% de share entre as 10h00 e as 13h00, ficando à frente da SIC e da RTP1.

Os filmes emitidos pela SIC na manhã de terça-feira registaram 14,4% de share. Já a "Festa de Natal", da RTP1, conquistou 12,4% de share.