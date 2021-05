Fátima Lopes, que saiu da TVI no início do ano, esteve esta quarta-feira, dia 19 de maio, à conversa com Júlia Pinheiro. A entrevista à apresentadora garantiu ao programa das tardes da SIC um dos melhores resultados do ano.

No total, a emissão do programa "Júlia" foi acompanhada por cerca de 424 mil espectadores e registou 21,9% de share, o melhor valor do ano.

À mesma hora, na TVI, "Goucha" somou 15,6% de share, sendo acompanhado por cerca de 291 800 espectadores. Já o programa "A Nossa Tarde", da RTP1, registou 8,3% de share.