A luta pela liderança nas manhãs continua. Com Manuel Luís Goucha de férias, Maria Cerqueira Gomes tem conduzido sozinho as emissões diárias do programa "Você na TV". Apesar de não conseguir ultrapassar "O Programa da Cristina", o talk show da TVI conseguiu alguns picos de audiência esta quarta-feira, dia 17 de julho.

Durante a entrevista a José Castelo Branco, "Você na TV" ultrapassou o programa de Cristina Ferreira, liderando durante alguns minutos.

Na soma final, o grande vencedor da manhã de quarta-feira foi "O Programa da Cristina", com 25,5% de share. Já "Você na TV" registou 17,2% de share.