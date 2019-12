Na emissão especial de Natal de "O Preço Certo", que foi para o ar no dia 25 de dezembro, o apresentador Fernando Mendes recebeu vários amigos do mundo do futebol - Toni, Paulo Futre, Luís Filipe Vieira, Fernando Mendes, Jorge Amaral e Costinha foram os convidados especiais do concurso da RTP1.

Esta segunda-feira, 30 de dezembro, Joana Marques analisou a emissão especial de "O Preço Certo" na rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"Luís Filipe Vieira comportou-se como um verdadeiro concorrente, até levou um saquinho e tudo. Mas ao contrário do que é habitual, não eram enchidos", começou por brincar a humorista, acrescentando que o presidente do SL Benfica "encarnou na perfeição o concorrente típico de 'O Preço Certo'".

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", Joana Marques analisou ainda o momento em que todos os concorrentes "giram a roda", antes da "Montra Final". "Qual não é o meu espanto quando vejo a cabecinha de um homem atrás da roda a fazê-la parar no número mais alto [para Luís Filipe Vieira]. Batota escandalosa. Nem aquele golo mal anulado ao Herrera num Porto-Benfica foi tão chocante quanto isto. Autêntica toupeira no 'Preço Certo'", gracejou.

Veja o vídeo: