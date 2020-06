"365 Dias" é o mais recente fenómeno na Netflix. O filme polaco estreou no dia 7 de junho no serviço de streaming e está há mais de duas semanas consecutivas no primeiro lugar ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska tem sido comparada pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Um pouco por todo o mundo, o filme polaco tem liderado o top do serviço de streaming, mas já há uma nova produção a fazer-lhe sombra. "Bala Perdida" chegou no passado dia 19 de junho e, em Portugal, nos primeiros dias depois da estreia, conquistou o segundo lugar do ranking diário. Já no Brasil, o filme francês ultrapassou "365 Dias".

O thriller de ação acompanha a história de Lino, um mecânico especialista em transformar carros. "Um mecânico genial com antecedentes criminais procura a única prova que pode ilibá-lo de uma acusação de homicídio: uma simples bala perdida num carro desaparecido", avança a Netflix na sinopse do filme.