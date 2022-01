Há três anos, Bárbara Tinoco subiu ao palco do "The Voice Portugal", da RTP1, para cantar o tema "Jolene". Com a atuação, a cantora não conseguiu convencer os mentores e não conquistou passagem à fase seguinte do programa de talentos.

Além de ter interpretado a canção de Dolly Parton, Bárbara Tinoco cantou um tema original, "Antes Dela Dizer que Sim". Tal como já contou em várias entrevistas, o seu atual agente viu a atuação e enviou-lhe uma mensagem nas redes sociais.

Três anos depois, Bárbara Tinoco é uma das novas artistas mais populares da música portuguesa. No final de 2020, a cantora esgotou os seus concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no Coliseu do Porto e no Coliseu Micaelense.

Em 2021, as canções de Bárbara Tinoco foram ouvidas 9,4 milhões de vezes no Spotify.

