Para o seu canal no Youtube, Mafalda Creative inspirou-se na final de "All Together Now", da TVI, para uma paródia. O programa apresentado por Cristina Ferreira terminou em junho.

"Sejam bem vindos ao primeiro e último episódio do programa 'All Together Now Portugal' no meu canal! Baseado em factos reais. Espero mesmo que gostem deste vídeo", escreveu a jovem na legenda que acompanha o vídeo.

No Youtube, o vídeo soma mais de 320 mil visualizações.

Veja o vídeo: