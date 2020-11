A BBC iniciou esta quarta-feira, 18 de novembro, uma investigação independente para desvendar como um dos seus jornalistas, acusado de falsificar documentos, obteve uma impactante entrevista em 1995 com a princesa Diana em que revelou a ruptura do seu casamento com o príncipe Carlos.

A comissão da diretora da rádio-televisão pública britânica nomeou um ex-juiz do Supremo Tribunal, John Dyson, para liderar uma investigação sobre as circunstâncias que rodearam a entrevista para o programa "Panorama", confirmou o canal em comunicado.

A entrevista, vista por 22,8 milhões de britânicos, teve o efeito de uma bomba: a princesa, que morreu dois anos depois num trágico acidente de carro em Paris, disse que o seu casamento tinha "três pessoas", referindo-se à relação de Carlos com Camila Parker Bowles.

Na entrevista, Diana admitiu ter um amante também.

Vinte e cinco anos depois, o irmão de Diana, o conde Charles Spencer, acusou o famoso jornalista Martin Bashir de ter falsificado documentos para conseguir convencer a princesa.

Charles Spencer afirmou que Bashir mostrou vários extratos de contas bancárias - que eram falsos - para provar que os serviços de seguranças pagaram a duas pessoas para espiarem sua irmã. "Se não tivesse visto estas declarações, nunca teria apresentado Bashir à minha irmã", escreveu numa carta enviada à BBC, pedindo desculpas por estes métodos "desonestos".

"A BBC está decidida a chegar ao final desta questão e por isso temos em andamento uma investigação independente", disse o novo diretor-geral, Tim Davie.

A investigação vai examinar a conduta de Bashir, o impacto da entrevista a nível internacional e vai ainda analisar "supostos registros bancários". Também vai analisar o nível de conhecimento da BBC sobre o assunto e sobre a instituição que protegeu o seu jornalista a todo custo.

A entrevista com Diana, uma das maiores pessoas influentes do século XX, revelou a vida íntima da família real. O casamento tinha terminado em 1992, antes do divórcio oficial em 1996.

O príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica, casou com Camila numa discreta cerimónia civil em 2005.