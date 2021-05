Marta Bateira (Beatriz Gosta) foi mãe recentemente e conta todas as semanas as suas novas experiências na sua rubrica no "5 para a meia-noite", da RTP1. Na passada quinta-feira, dia 29 de abril, em "Beatriz Gosta (Des)Embaraçada", a humorista recordou novas histórias.

"Beatriz Gosta prossegue o roteiro da sua recente viagem pelos caminhos da maternidade. Neste episódio fala sobre o puerpério", resume a produção do programa. "Se não sabem o que é, melhor ainda, a Beatriz explica", graceja.

"Quando pensas que o parto foi o pior cenário que já viveste em toda a tua despenteada vida, vem o puerpério", resume a humorista na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: