Tova Leigh diz que não é humorista, mas faz milhões de seguidores rir diariamente. E é isso que promete fazer no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 8 de outubro.

Conhecida pelos vídeos divertidos nas redes sociais sobre maternidade e casamento e pelo programa "Mom Life Crisis", a britânica, que agora vive em Portugal, vai apresentar o seu mais recente espetáculo, "Honey I’m Losing It". "De peitos caídos e com suores noturnos, feminista e de luto pela sua líbido, este espetáculo assim como os seus vídeos e livros online, está a transbordar de realidade e de histórias facilmente relacionáveis, daquelas que todos gostariam de falar e ninguém tem coragem para", resume a promotora Ritmos & Blues.

"Comecei a escrever o espetáculo, na verdade, há alguns meses. Já tinha feito dois espetáculos antes e foram sempre muito genuínos - são sempre sobre o que estou a passar na minha vida. Não sou um comediante de stand-up. Gosto de pensar que é uma noite de histórias. Muitas delas têm piada e, se as pessoas não se rirem, finjo que não era suposto ter piada e, assim, safo-me", graceja em conversa com o SAPO Mag.

No espetáculo, Tova Leigh vai contar histórias "essencialmente sobre parentalidade, relações e casamentos". "Também falo sobre a nossa mudança para Portugal, as nossas dificuldades com a língua e todo esse tipo de coisas. Tenho vindo a acumular material nos últimos dois anos e depois sentei-me e escrevi-o, mas ainda não o apresentei em lado nenhum. Vou estar em Gante, na Bélgica, e dizê-lo pela primeira vez em palco, por isso não faço ideia de como vai correr. Mas, sabes, gosto da adrenalina, do medo", confessa.

"Os portugueses são tão calorosos e simpáticos. É um país tão amigável", acrescenta. "É um tipo de cultura muito orientada para a família e gosto disso. Os nossos vizinhos são portugueses e, apesar de não conseguirmos conversar com todas as palavras - fazemos muitos movimentos com as mãos -, de alguma forma, conseguimos entender-nos todos. E eles são tão simpáticos", elogia.