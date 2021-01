Na emissão desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, do "5 para a meia-noite", do RTP1, foi para o ar um novo episódio da rubrica de Beatriz Gosta. No 14.º vídeo, a humorista analisou os "desafios de estar grávida e em confinamento"

"Como é que eu vou sobreviver a este segundo confinamento assim embaraçada, sóbria, imaculada? Não está fácil, aceitam-se dicas", escreveu a humorista na legenda que acompanha o vídeo.

Em menos de uma hora, o vídeo publicado no Instagram foi visto quase 40 mil vezes.

