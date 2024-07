A BBC está a preparar uma cobertura especial da edição de 2024 dos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em Paris. Para promover as emissões especiais, o canal britânico lançou um teaser centrado na cidade do amor e no desporto.

O teaser partilhado nas redes sociais tem sido elogiado e soma milhares de partilhas.

"Prepare-se para se surpreender neste verão com a cobertura em direto dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 da BBC, enquanto o maior evento desportivo do mundo é o centro das atenções na Cidade do Amor", frisa o canal.

Veja o vídeo: