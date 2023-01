"Bem-vindos ao Chippendales: Clube da Sedução" é uma das apostas para o arranque de 2023 do Disney+.

A minissérie baseada num crime real estreia-se na próxima quarta-feira, dia 11 de janeiro. A mistura de drama e thriller foi criada por Robert Siegel, responsável pelo guião de "Pam & Tommy" e "O Wrestler", que se inspirou no livro "Deadly Dance: The Chippendales Murders", de K. Scot Macdonald e Patrick MontesDeOca.

A primeira temporada conta a história verídica de Somen "Steve" Banerjee, um imigrante indiano que se tornou no improvável fundador do maior império de striptease masculino do mundo.

"Bem-vindos ao Chippendales" é protagonizada por Kumail Nanjiani, que veste a pele do CEO da Chippendales, "Steve" Banerjee. Murray Bartlett interpreta o papel de Nick De Noia, o grande inimigo do magnata.

Zack Palmisano, Colin Seifert, Felix Rossi e Casey Cathcart também fazem parte do elenco.