O concorrente Bruno, de 27 anos, abandonou o programa "Big Brother - A Revolução", confirmou a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag. O reality show estreou no passado domingo, dia 13 de setembro, e já perdeu dois concorrentes.

Luís foi o primeiro participante a abandonar a 'casa mais vigiada do país', por motivos de saúde. Já as razões que levaram Bruno a desistir do jogo ainda não foram reveladas.

"O concorrente Bruno de 27 anos, natural de Espinho, manifestou esta madrugada a sua vontade de sair do jogo. O 'Big Brother' ouviu as suas razões e tentou dissuadi-lo mas no final respeitou a sua decisão de sair da casa da Ericeira", explica o canal em comunicado.

"A TVI e a Endemol desejam um futuro brilhante ao Bruno", remata a TVI.