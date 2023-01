As portas da "casa mais vigiada do Brasil" estão quase a abrir. No dia 16 de janeiro, estreia-se em Portugal, no Globoplay, a 23.ª edição do "Big Brother Brasil".

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o reality show vai poder ser acompanhado em direto pelo público português numa edição que promete trazer "novidades, animação, emoção e, claro, muito ‘fogo no parquinho’", adianta o canal.

"Muitas discussões e muita agitação. Na nova temporada, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote – vão poder ver o valor do prémio final a mudar ao longo do programa, com a possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor. Então, mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no jogo será fundamental", frisa a Globo.

Na nova edição do reality show, haverá uma casa de vidro antes mesmo do início do reality show. "Montada num centro comercial, a casa de vidro terá paredes transparentes e os seus habitantes serão vistos por todos, inclusive por quem passar pelo local. A casa de vidro será determinante na eleição dos novos concorrentes que vão habitar a casa mais vigiada do Brasil", explica o canal em comunicado.