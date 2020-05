Já o portal UOL escreve que o "participante homofóbico" do "Big Brother Portugal" será julgado pelo público. "Um caso de homofobia no confinamento do 'Big Brother 'em Portugal tomou proporções gigantescas no país", frisa Leo Días, um dos mais populares cronistas da imprensa brasileira.

O site de notícias O Globo também destaca a polémica. "'Big Brother Portugal' pune participante por declaração homofóbica", escreve o jornal no título do artigo, acrescentando que "a direção do programa transferiu para o público a decisão" da sua permanência ou expulsão.

O site de Hugo Gloss, um dos maiores influenciadores do mundo, também deu conta da polémica. "Eitaaa! Esta terça (12), um participante do 'Big Brother Portugal' foi penalizado após atitudes sexistas e homofóbicas dentro do reality show", escreveu o site no Instagram.

O Estadão também dedicou um artigo ao reality show português. "Participante do 'Big Brother' Portugal é penalizado por homofobia", pode ler-se no título do site do jornal brasileiro.