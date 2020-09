Luís, concorrente do "Big Brother – A Revolução", abandonou a 'casa mais vigiada do país' esta quinta-feira, dia 17 de setembro, por motivos de saúde. Na emissão do programa "Extra", Maria Botelho Moniz explicou que o participante "se encontra bem e tranquilo".

"Não se trata de nada relacionado com a COVID-19", frisou a apresentadora. "A TVI e a Endemol seguiram rigorosamente o protocolo para casos que envolvam o bem estar e a saúde dos concorrentes. Luís conta com todo o apoio da produção", acrescentou.

No site dedicado ao programa, a a produção avança que, "neste momento, está a ser avaliado se há condições para o seu regresso". "Já está confirmado que o problema não está relacionado com a COVID-19", sublinhou também o canal.

"O personal trainer vai contar com todo o apoio da produção e da TVI", acrescentou a estação de Queluz de Baixo.