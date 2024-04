A TVI anunciou que Manuel Luís Goucha será o apresentador do “Dilema”, o novo reality show da estação que estreia este verão.

"Já tinha feito 'Casa dos Segredos' há sete anos, fiz em 2021 o 'Big Brother', com o Cláudio, e resultou. Gostei muito. (...) Foi muito interessante e agora surgiu este novo desafio. São dois meses - julho e agosto - e tira-me da zona de conforto", frisou o apresentador no programa "Dois às 10".

"Dilem" é um formato francês com produção da Endemol no qual um grupo de concorrentes divididos "em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros". Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de 50 mil euros.

No programa das manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha explicou ainda que "os concorrentes serão figuras públicas".

"Os concorrentes estão divididos em duas equipas, mas diariamente são confrontados com dilemas que podem ser divertidos ou muito duros. Sendo que alguns podem brigar com os valores que a pessoa tem. Perante um dilema pode prevalecer a índole pessoal ou a índole de grupo. Pode-se prejudicar o grupo para ter um benefício pessoal", adiantou.

"Aquilo que as equipas têm de conseguir é a maior quantia de dinheiro. A equipa que conseguir maior volume de dinheiro, é a equipa que vai à final", rematou o apresentador.

Para o Diretor-Geral da TVI, José Eduardo Moniz, "a TVI reforça uma das linhas estruturantes da sua programação com uma produção inovadora e que acentua o seu propósito de trazer novidade ao mercado português de televisão". "Manuel Luís Goucha é uma escolha natural, conta com experiência de apresentação destes formatos, e será seguramente uma mais-valia para este programa. Com o 'Dilema', a TVI revela mais uma das estreias que se propõe fazer ao longo deste ano", acrescenta.