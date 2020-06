Edmar, concorrente que foi expulso no arranque da nova edição do "Big Brother", confessou que a TVI não paga as suas idas às galas do reality show. Nas últimas semanas, o antigo participante tem participado em vários programas como comentador.

"Não tenho pachorra. Estou cansado e eles não pagam. Se eles me telefonarem para eu ir, vou pedir 500 euros", revelou Edmar durante um direto no Instagram.

"Não me pagam, não é mentira. Tenho de me calar, tenho de aprender a estar calado", acrescentou durante a conversa em direto na rede social.