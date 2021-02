A gala deste domingo, dia 31 de janeiro, do "Big Brother - Duplo Impaco" ficou marcada pelo frente a frente entre A Pipoca Mais Doce e Teresa, concorrente que desistiu do programa. Na emissão desta semana, a antiga participante foi desafiada a avaliar a prestação dos antigos colegas.

No arranque da gala do reality show, a comentadora Ana Garcia Martins admitiu que não compreendia o regresso de Teresa ao programa da TVI. A concorrente não aceitou as críticas e chamou A Pipoca Mais Doce de "asquerosa". "Nunca usei um tipo de ofensa como aquela que me foi feita. Não vou, de todo, sujeitar-me a isto", frisou a comentadora, ameaçando abandonar o programa. "Se não houver um pedido de desculpa, saio da gala e não volto. Nem é uma ameaça", frisou - veja aqui o vídeo.

"No 'Big Brother – Duplo Impacto', a ex-concorrente recusa pedir desculpa a Ana Garcia Martins e é forçada a abandonar o bunker", explica a produção do programa. "Peço que peça as desculpas sentidas à Pipoca Mais Doce", frisou a 'voz' do reality show. "Eu gosto mesmo muito de mim e não sou feliz se não for fiel a mim própria", frisou a concorrente, não pedindo desculpa - veja o vídeo.

No site do reality show, a produção acrescenta ainda que a comentadora continuou no programa, "mas não ficou satisfeita com o resultado e acredita que a ex-concorrente não compreende a gravidade do que afirmou".