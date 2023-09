A nova edição do "Big Brother" arrancou no passado domingo, dia 10 de setembro, na TVI. E as discussões na 'casa' já começaram.

Na manhã desta segunda-feira, Francisco Vale e Vina Ribeiro desentenderam-se devido a um pacote de manteiga. Antes do pequeno almoço, o concorrente usou a manteiga da colega e os ânimos exaltaram-se.

"Estou com um ódio, já me foram à manteiga", confessou Vina no confessionário. "Se tu queres ficar com aquilo tudo, diz muito de ti. Eu não conseguia. Não gosto da atitude que tu tomaste, acho que devias ter feito as coisas de maneira diferente em vez de seres arrogante. Eu não gosto disso", respondeu Francisco Vale.

"Se eu entrei para não dividir, é para não dividir. Tocaste na manteiga, perdeste o respeito", acrescentou Vina Ribeiro.

