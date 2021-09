Lourenço Barcelos é um dos concorrentes da nova edição do "Big Brother", que se estreou este domingo, dia 12 de setembro, na TVI. Na sua apresentação, o jovem de 24 anos revelou que é transsexual e contou a Manuel Luís Goucha e a Cláudio Ramos um pouco da sua história.

"A minha infância foi boa, mas cheia de preconceito. Aos sete anos, apercebi-me que não era igual às minhas amigas. Sentia que estava no corpo errado (...) Aos 16, 17 anos tive coragem de pedir ajuda e iniciar o processo de transformação. Sou transsexual e estou aqui para abrir mentalidades", sublinhou o concorrente.

"Lourenço Barcelos, 24 anos. Albufeira O seu principal objetivo é querer inspirar as pessoas. Está a acabar o 12.º ano e ajuda a mãe no seu restaurante", resumiu a produção do programa nas redes sociais.

"No futuro, adorava ser ator ou modelo. Diz ser explosivo, 'sem paciência para pessoas burras' e diz que para conseguir o que quer 'vai até à lua'. No 'Big Brother' garante que não vai passar despercebido e acredita que a sua participação fará história no mundo dos reality shows", adianta a TVI.