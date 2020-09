20 anos depois, uma edição especial e marcada por uma pandemia

Duas décadas depois da esteia na estação de Queluz de Baixo, será que os espectadores querem continuar a ver a novela da vida real? Em conversa com os jornalistas, antes da estreia de "BB Zoom", Nuno Santos, diretor de programas da TVI, acredita que sim. "O programa foi criado em 1999, entrou no ar no Holanda nesse ano e depois na maior parte dos mercados no ano 2000. Ganhou uma dinâmica global incrível este ano, com edições em muitas geografias e em muitos mercados. No nosso caso, isso não é diferente: nós olhamos para o 'Big Brother 2020' como um programa de televisão muito marcante, muito presente na vida das pessoas. E eu, conhecendo oferta que existe, isso é uma verdade pré-pandemia, é uma verdade agora durante a pandemia, isso na minha perspectiva. O 'Big Brother" vai ser o programa mais marcante de 2020 e isso não mudou. Muitas coisas mudaram nas nossas vidas, em geral, e algumas no programa também, mas isso não mudou", frisa em conversa com o SAPO Mag e com um pequeno grupo de jornalistas através de videochamada.

"Entre géneros, produtos em concreto, muitas vezes, temos no mercado televisivo este tipo de ondas. Um pouco como na moda: o que hoje parece uma coisa extraordinária depois desaparece e ao fim de 'x' anos volta. Agora voltou, mas de forma distinta daquilo que era na sua origem. O 'Big Brother' de 2000, que acompanhei a partir da SIC, onde estava na altura, foi um programa absolutamente revolucionário, mas o 'Big Brother' tinha muito operadores de câmara a filmar os concorrentes. O 'Big Brother 2020' tem 58 câmaras, ou 54, já estou aqui um pouco perdido, inteiramente robotizadas e controladas a partir de uma régie por um número muito restrito de pessoas", revela o diretor de programas da TVI sobre as mudanças no reality show.

Nuno Santos acrescenta ainda que a base do "Big Brother" continua inalterável, o que mudou foi o "seu dispositivo tecnológico": "A vida mudou nestes últimos 20 anos e, portanto, as sociedades têm hoje preocupações que não tinham, o país é hoje diferente do que era no ano 2000. E as pessoas, de certa maneira, acompanhando essas mudanças que é global, também mudaram aquilo que dizem, pensam e verbalizam, no acesso que têm ao ensino e à tecnologia, nas angústias que tinham, ou tinha outras, e agora não têm. Nesse sentido, há uma base que é a mesma e a base é: 'eis um conjunto de pessoas que não se conhece até determinado momento e que vai ter de conviver no mesmo espaço durante ‘x’ tempo'".