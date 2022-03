A 'casa' de "Big Brother Famosos", da TVI, recebeu novos concorrentes no passado domingo, dia 27 de fevereiro. A segunda temporada do reality show conta com 13 concorrentes.

Marco Costa, La Vie de Marie, Nuno Graciano, Miguel Azevedo, Bruna Gomes, Mafalda Matos, Bernardo Sousa, Pedro Pico, Vanessa Silva, Tanya, Daniel Kenedy, Fernando Semedo e Sara Aleixo são os concorrentes da nova edição de "Big Brother Famosos", da TVI. Nas redes sociais, a produção do programa lançou uma votação para descobrir quem são os concorrentes favoritos do público e os menos populares. A influencer brasileira Bruna Gomes foi a mais votada, sendo a participante mais 'adorada' pelos espectadores. Já Marie conquistou o segundo lugar do ranking, seguida por Fernando Semedo, Miguel Azevedo e Marco Costa. Na votação online, Nuno Graciano foi o concorrente que somou mais pontos negativos. Tanya e Pedro Pico fecharam o top três dos participantes 'mais detestados' da 'casa'.