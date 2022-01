A nova edição do "Big Brother Famosos", da TVI, arrancou este domingo, dia 2 de janeiro. Pela primeira vez, Cristina Ferreira apresenta um reality show e conta com a companhia de Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) e Flávio Furtado nas galas de domingo.

Além de ter dominado as conversas no Twitter, em Portugal, a estreia do reality show foi o programa mais visto do dia, conquistando 29,8,% de share (um milhão e 655 mil espectadores) na primeira parte. Já o segundo bloco do programa registou 32% de share (um milhão e 676 mil espectadores).

A terceira parte "“Big Brother: Famosos - O Presidente") somou 35,9% de share e a fase das nomeações foi vista por cerca de um milhão e 185 mil espectadores (39,3% de share). Depois das 00h42, com o final de "A Máscara", na SIC, o reality show da TVI chegou aos 46,2% de share.

"Passados 20 anos da sua primeira edição, o 'Big Brother Famosos' está de regresso à TVI com uma grande estreia que conquistou a preferência do público português. Neste horário, foi o melhor resultado de um programa de entretenimento a nível nacional nos últimos seis anos. A gala apresentada por Cristina Ferreira conseguiu chegar a 1,8 milhões de pessoas que não quiseram perder a revelação das celebridades que se mudaram de malas e bagagem para a casa do 'Big Brother'", destacou a TVI em comunicado.

O momento mais visto do "Big Brother Famosos" foi às 22h59 com 36,7% de share (quase dois milhões de espectadores).

"Ontem, o 'Big Brother Famosos' conseguiu chegar a 1,8 milhões de pessoas. A TVI foi líder do dia. E eu não tenho palavras para agradecer o vosso carinho", agradeceu a apresentadora nas redes sociais.

"Só para avisar que tenho os concorrentes a grelhar legumes no fogareiro a esta hora da manhã", gracejou na publicação.

No total diário, a TVI e a SIC registaram 19,4% de share. Já a RTP1 conquistou 9,4% de share.