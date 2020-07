Jéssica foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, dia 5 de julho, do "Big Brother", da TVI. A participante do reality show foi a mais votada com 57% dos votos. Noélia foi a segunda concorrente mais votada.

Além de Noélia, Soraia e Daniel Guerreiro também continuam na 'casa mais vigiada do país'. De acordo com o canal, Soraia foi a concorrente menos votada, seguida por Daniel Guerreiro.

Antes de anunciar a saída de Jéssica, Cláudio Ramos pregou uma pequena partida aos concorrentes, avisando que seria Daniel Guerreiro a abandonar o reality show. Pouco depois, o participante voltou a entrar na 'casa' do reality show e as votações foram reabertas.