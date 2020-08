Marta Cardoso, comentadora do "Big Brother" e participante da primeira edição do programa, em 2000, anunciou esta segunda-feira, dia 3 de agosto, no "Você na TV" que irá deixar o mundo dos reality shows.

No programa da manhã da TVI, Marta Cardoso revelou que irá participar, como comentadora, na próxima edição do "Big Brother", mas que no final do ano deixará de estar ligada ao mundo dos reality shows.

"Espero fechar aqui o meu ciclo de realitys. No final deste ano... pessoas: 20 anos de reality shows é muito tempo. Já está bom. No final deste ano, acabo o ciclo de reality shows", explicou Marta Cardoso.