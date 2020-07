Este sábado, dia 25 de julho, o pai de Ana Catharina sofreu um acidente no Brasil, acabando por não sobreviver. "Uma notícia triste chegou à casa do 'Big Brother' Infelizmente, o pai de Ana Catharina faleceu. A notícia foi transmitida por Diogo, que explicou aos colegas o que aconteceu", explicou a produção do programa da TVI no site.

A equipa do programa da TVI informou a concorrente durante a tarde deste sábado, enquanto decorria um showcase de Blaya na 'casa'. Pouco depois, Diogo também conversou com a produção no confessionário.

"Ele teve um acidente de viação, foi hospitalizado mas acabou por falecer. Ela agora precisa estar sozinha", contou Diogo aos restantes concorrentes do reality show - veja aqui os vídeos do momento.

Segundo a revista Flash, que cita fonte da TVI, a concorrente brasileira deverá continuar dentro da 'casa' do reality show até à final.