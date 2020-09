"Big Brother - A Revolução" arrancou no passado domingo, dia 13 de setembro, e os concorrentes tiveram a missão de nomear esta quarta-feira (16). Para as nomeações, Teresa Guilherme ligou para a 'casa mais vigiada do país' e explicou as novas regras.

Com a 'casa' dividida (jardim e casa), os concorrentes de cada área nomearam apenas os colegas da 'divisão'. Os participantes tiveram de escolher dois colegas para nomear, atribuindo um ou dois pontos.

Na casa, Diana, Joana e Luís foram os mais votados pelos colegas. Já do exterior, Rúben, André Abrantes e Renato são os nomeados.