Ao final da tarde desta quarta-feira, dia 24 de junho, a 'voz' do "Big Brother" conversou em direto com os concorrentes para penalizar Sónia. Depois da intensa e violenta discussão com Noélia, a concorrente de Vila Nova de Gaia fez um comentário considerado preconceituoso.

"Elas [as brasileiras] são de uma raça... elas são da favela", disse a participante do reality show da TVI.

Em conversa com a concorrente, o "Big Brother" anunciou o castigo. "Ontem, teve um comportamento agressivo contra a Noélia. Proporcionei um momento a sós, entre as duas, optou por não pedir desculpa e eu registei essa atitude. Hoje, depois de ter passado um avião para o Daniel Monteiro e teve um comentário desadequado (...) Com estes comportamentos, vejo-me obrigado a agir. A partir deste momento, deixa de ser a líder da casa, e, no domingo, estará nomeada para a semana seguinte", concluiu o "Big Brother".

Os colegas de Sónia não concordaram com a decisão da produção. Pouco depois, a concorrente fez as malas e pediu para sair da casa, tendo sido convencida a permanecer no reality show da TVI.

Nas redes sociais, a polémica no "Big Brother" foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, em Portugal.

Leia algumas das reações: