A história de coragem e superação de Joana Andrade, a primeira mulher portuguesa a surfar as grandes ondas do Canhão da Nazaré, é contada no documentário "Big vs Small", que se estreia em Portugal, no canal Odisseia, no domingo, dia 25 de julho, às 16h00.

Antes da estreia da produção na televisão, a atleta conversou com o SAPO Mag sobre o documentário e sobre o início da sua aventura no mundo do surf. "Acho que desde pequena que tive um fascínio pelo mar, era onde me sentia bem. Lembro-me de ir para a praia com os meus pais e não existiam pranchas, não existiam escolas de surf... então, brincava com os colchões e tentava ficar de pé. Depois tive a oportunidade de experimentar surf com uma amiga minha e lembro-me que demorei quase três meses a meter-me em pé, mas sempre a dizer 'eu vou conseguir'. Quando consegui, pensei: 'pronto, é isto que eu quero para o resto da minha vida'", começa por contar.

"Gosto de testar os meus limites e quando faço uma coisa, quando está bom, quero passar para outra coisa. Portanto, foi gradualmente. Comecei nas ondas pequeninas, mas sempre senti mais aptidão para as ondas grandes", confessa.

"Há um bocadinho de maluqueira, mas acho que sempre gostei de desafiar o medo e de puxar pelos meus limites", frisa Joana Andrade, acrescentando que "o medo é bom de sentir, o pânico é que nos pode matar". "Nas ondas grandes, temos de ter controlo de tudo e estar no aqui e agora", defende.

Já a ideia para "Big vs Small" surgiu de Minna Dufton e é descrito como um "documentário enérgico e inspiracional que acompanha Joana Andrade, campeã de surf de ondas gigantes, conhecida como 'Tiny Fighter'". "O convite surgiu da Minna Dufton, que agora é como família para mim. Ela veio cá a Portugal fazer surf e tinha curiosidade em ver as ondas da Nazaré. Houve alguém que lhe disse que havia uma rapariga com um metro e meio que surfava as ondas grandes da Nazaré e que era portuguesa. Ela mandou-me um mail e encontramos-nos", recorda Joana Andrade ao SAPO Mag.

"Ao fim de um jantar, de uma garrafa de vinho, de uma conversa, ela olhou para mim e disse: 'sabes que mais? Adorava fazer um documentário sobre a tua vida... estás interessada?' Pensei: 'mas quem sou eu para fazer um filme?' E, pronto, como gosto de desafios, aceitei e surgiu o 'Big vs Small'", explica ao SAPO Mag.

Em comunicado, a realizadora filandesa confessa que ficou interessada na história da portuguesa "assim que ouviu falar dela". "A Joana Andrade é a estrela do meu documentário. Interessei-me pela história dela assim que ouvi falar nela, uma mulher de metro e meio que surfa ondas enormes.", frisa Minna Dufton.

"O documentário conta o meu percurso como surfista, os obstáculos que tive de enfrentar e a minha preparação para as ondas na Finlândia. Treinei com uma das recordistas do mudo e foi uma grande aprendizagem", conta. "Foi uma grande conquista", acrescenta a surfista portuguesa.

"Não fizemos muitas repetições nas gravações, estávamos a gravar mais ao natural. Para mim, que não estou habituada, que não sou atriz, foi um bocadinho cansativo. Foi uma experiência positiva e acho que a mensagem vai inspirar muita gente".

Segundo o canal Odisseia, "esta insólita aliança, entre as enormes ondas do sul e a tranquilidade de um lago do norte, é um relato sobre o poder e a força da água, e a forma como enfrentamos os nossos próprios medos".

Antes da estreia na televisão, "Big vs Small" vai inaugurar a 10.ª edição do Portuguese Surf Film Festival, marcada para o dia 23 de julho, na Ericeira.