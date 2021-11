Esta terça-feira, dia 9 de novembro, foi partilhado um excerto da participação especial de Billie Eilish em "Rua Sésamo". A cantora será a convidada especial da 52.ª temporada da popular série, que se estreia a 11 de novembro na HBO Max.

No vídeo revelado esta semana, a cantora junta-se a algumas das personagens e faz uma versão especial de "Happier Than Ever com o Conde de Kontarr.

Veja o vídeo:

Em Portugal, os bonecos da "Rua Sésamo" chegaram pela primeira vez à RTP em 1977, num programa chamado "Abre-te Sésamo", a partir do formato "Open Sesame", que integrava apenas os segmentos animados e com marionetas, que podiam facilmente ser dobrados, e não as parcelas com atores de carne e osso que decorriam na rua do título.

Mas a versão verdadeiramente portuguesa foi exibida entre 6 de novembro de 1989 e 1996: a "Rua Sésamo" foi um sucesso fulgurante a todos os níveis, um dos programas mais conseguidos e elogiados da história da televisão portuguesa.

Com direção pedagógica de Maria Emília Broderode Santos, o programa foi pensado para se ajustar à realidade portuguesa e dos PALOP e apresentou figuras novas como o Poupas e o Ferrão (variações nacionais dos norte-americanos Big Bird e Oscar, aqui manipulados por Luís Velez e Jorge David), a contracenar com personagens que ficaram no imaginário da época, encarnados por atores como Alexandra Lencastre (Guiomar), Vitor Norte (André) ou Fernanda Montemor (Avó Chica).

Em 2007, "Rua Sésamo" regressou à RTP com o nome "Abre-te Sésamo", dobrando uma série paralela iniciada em 2002, "Play with me Sesame", que mistura segmentos antigos com os marretas com novos jogos e atividades criados de propósito para a série.